Erste Schätzungen: Wal-Mart de Mexico SAB de CV stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wal-Mart de Mexico SAB de CV wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,650 MXN aus. Im letzten Jahr hatte Wal-Mart de Mexico SAB de CV ebenfalls einen Gewinn von 0,650 MXN je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Wal-Mart de Mexico SAB de CV in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 255,34 Milliarden MXN im Vergleich zu 246,25 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,17 MXN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,87 MXN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.065,94 Milliarden MXN, gegenüber 1.011,60 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at