Erste Schätzungen: Walker Dunlop präsentiert Quartalsergebnisse

Walker Dunlop stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,903 USD je Aktie gegenüber 0,990 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 296,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Walker Dunlop für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 337,4 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,57 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at