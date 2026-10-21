Erste Schätzungen: Walker Dunlop präsentiert Quartalsergebnisse

Walker Dunlop veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,983 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Walker Dunlop 0,980 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,30 Prozent auf 308,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Walker Dunlop noch 312,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,34 USD, gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,27 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at