Erste Schätzungen: Walker Dunlop stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Walker Dunlop stellt voraussichtlich am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,23 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 6,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,32 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 343,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 359,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,19 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,19 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,24 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at