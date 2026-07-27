Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie
WKN DE: A1C0ZS / ISIN: NO0010571680
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wallenius Wilhelmsen ASA legt Quartalsergebnis vor
Wallenius Wilhelmsen ASA lässt sich voraussichtlich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Wallenius Wilhelmsen ASA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,308 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wallenius Wilhelmsen ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 9,27 NOK in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,32 Milliarden USD für Wallenius Wilhelmsen ASA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 13,91 Milliarden NOK erzielt wurde.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 25,03 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,29 Milliarden USD, gegenüber 54,41 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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