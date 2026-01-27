Erste Schätzungen: Wallenius Wilhelmsen ASA präsentiert Quartalsergebnisse

Wallenius Wilhelmsen ASA wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,459 USD. Im Vorjahresquartal waren 6,95 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,32 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 14,79 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,23 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 24,74 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5,31 Milliarden USD, gegenüber 57,09 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at