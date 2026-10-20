Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie
WKN DE: A1C0ZS / ISIN: NO0010571680
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wallenius Wilhelmsen ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Wallenius Wilhelmsen ASA stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wallenius Wilhelmsen ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,465 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,06 NOK je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,38 Milliarden USD für Wallenius Wilhelmsen ASA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 13,44 Milliarden NOK erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie, gegenüber 25,03 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 5,36 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 54,41 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wallenius Wilhelmsen ASA
|
06:21
|Erste Schätzungen: Wallenius Wilhelmsen ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: Wallenius Wilhelmsen ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Wallenius Wilhelmsen ASA legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Wallenius Wilhelmsen ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Wallenius Wilhelmsen ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Wallenius Wilhelmsen ASA
Aktien in diesem Artikel
|Wallenius Wilhelmsen ASA
|16,36
|-1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.