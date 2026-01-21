Wallenstam AB Registered b Aktie
Erste Schätzungen: Wallenstam Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Wallenstam Registered B lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,393 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,970 SEK je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,02 Prozent auf 759,4 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 808,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,91 SEK, gegenüber 1,18 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,07 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,16 Milliarden SEK generiert wurden.
