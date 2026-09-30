Wallenstam AB Registered b Aktie

Wallenstam AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMZH / ISIN: SE0017780133

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30.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wallenstam Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wallenstam Registered B wird voraussichtlich am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,555 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 47,64 Prozent verringert. Damals waren 1,06 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 791,9 Millionen SEK gegenüber 794,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,26 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,85 SEK im Vergleich zu 3,97 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3,15 Milliarden SEK, gegenüber 3,25 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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