Wallenstam AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3DMZH / ISIN: SE0017780133

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wallenstam Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wallenstam Registered B wird voraussichtlich am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,473 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Wallenstam Registered B noch 0,880 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 779,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 827,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,86 SEK, gegenüber 3,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,14 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,25 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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