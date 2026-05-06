Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Prognosen im Überblick
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06.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Walmart gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Walmart präsentiert voraussichtlich am 21.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
33 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,658 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 17,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,560 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 30 Analysten ein Plus von 5,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 174,48 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 165,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 40 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,91 USD aus. Im Vorjahr waren 2,73 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 39 Analysten im Durchschnitt 748,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 713,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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