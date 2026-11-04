Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Vor Bilanzvorlage
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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Walmart gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Walmart wird sich voraussichtlich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals äußern.
38 Analysten schätzen, dass Walmart für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,638 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.
34 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 179,50 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Walmart für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 187,24 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 43 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,89 USD aus. Im Vorjahr waren 2,73 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 40 Analysten im Durchschnitt 752,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 713,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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