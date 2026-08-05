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Kennzahlen im Blick 05.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Walmart zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.

Walmart stellt voraussichtlich am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

35 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,742 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 31 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 186,78 Milliarden USD – ein Plus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 177,40 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

41 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 752,25 Milliarden USD, gegenüber 713,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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