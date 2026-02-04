Erste Schätzungen: Walmart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Walmart gewährt einen Blick in die Bücher – damit rechnen Analysten.

Walmart wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

34 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,723 USD aus. Im letzten Jahr hatte Walmart einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie eingefahren.

31 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,43 Prozent auf 190,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 39 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie, gegenüber 2,41 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 37 Analysten durchschnittlich bei 712,53 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 680,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at