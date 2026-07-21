Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Quartalsbilanz in Sicht
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Walt Disney legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Walt Disney wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 23 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 2,92 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 22 Analysten von einem Zuwachs von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 25,41 Milliarden USD gegenüber 23,58 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,85 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 101,74 Milliarden USD, gegenüber 94,18 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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