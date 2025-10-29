Erste Schätzungen: Walt Disney legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Walt Disney-Bilanz.

Walt Disney veröffentlicht voraussichtlich am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,05 USD aus. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie eingefahren.

23 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,34 Prozent auf 22,75 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 29 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,87 USD, gegenüber 2,72 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 28 Analysten durchschnittlich 94,75 Milliarden USD im Vergleich zu 90,90 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at