Erste Schätzungen: Walt Disney stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wie Walt Disney mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Walt Disney wird voraussichtlich am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,56 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten ein Plus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 25,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,60 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,62 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,85 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 100,70 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 94,18 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at