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02.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Walt Disney verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Walt Disney wird voraussichtlich am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
24 Analysten schätzen, dass Walt Disney für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 23 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 25,19 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 11,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 22,49 Milliarden USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 29 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,92 USD je Aktie, gegenüber 6,85 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 29 Analysten durchschnittlich auf 101,54 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 94,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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