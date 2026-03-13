Walvax Biotechnology Aktie

Walvax Biotechnology

WKN DE: A1C9PK / ISIN: CNE100000WN2

13.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Walvax Biotechnology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Walvax Biotechnology präsentiert voraussichtlich am 28.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Walvax Biotechnology noch -0,070 CNY je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 13,64 Prozent auf 772,9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 680,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,110 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 0,090 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,49 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,81 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

