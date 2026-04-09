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Walvax Biotechnology Aktie

Walvax Biotechnology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9PK / ISIN: CNE100000WN2

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Walvax Biotechnology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Walvax Biotechnology wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Walvax Biotechnology für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,020 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 488,2 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 462,3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,170 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,110 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,71 Milliarden CNY, gegenüber 2,41 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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