Erste Schätzungen: Warby Parker präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Warby Parker äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,100 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Warby Parker ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Warby Parker in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 238,0 Millionen USD im Vergleich zu 214,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,471 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 979,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 871,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at