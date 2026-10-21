Erste Schätzungen: Warby Parker zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Warby Parker wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,095 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 221,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 245,1 Millionen USD aus.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,420 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 970,0 Millionen USD, gegenüber 871,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at