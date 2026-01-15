Erste Schätzungen: Warehouses De Pauw mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Warehouses De Pauw wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Warehouses De Pauw für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,390 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 8,04 Prozent auf 115,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Warehouses De Pauw noch 125,1 Millionen EUR umgesetzt.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,96 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 453,8 Millionen EUR, gegenüber 454,7 Millionen EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at