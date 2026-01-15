Warehouses De Pauw Aktie
WKN DE: A2PXG1 / ISIN: BE0974349814
|
15.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Warehouses De Pauw mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Warehouses De Pauw wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Warehouses De Pauw für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,390 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 8,04 Prozent auf 115,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Warehouses De Pauw noch 125,1 Millionen EUR umgesetzt.
13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,96 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 453,8 Millionen EUR, gegenüber 454,7 Millionen EUR im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Warehouses De Pauw N.V. Registered Shs
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Warehouses De Pauw mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.10.25
|Ausblick: Warehouses De Pauw öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.10.25
|Erste Schätzungen: Warehouses De Pauw präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.07.25