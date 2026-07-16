Erste Schätzungen: Warehouses De Pauw präsentiert Quartalsergebnisse

Warehouses De Pauw wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,420 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 120,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 123,1 Millionen EUR umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,54 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 491,8 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 523,5 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at