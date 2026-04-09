Erste Schätzungen: Warehouses De Pauw veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Warehouses De Pauw wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,360 EUR je Aktie gegenüber 0,300 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 117,2 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 140,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie, gegenüber 1,54 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 493,0 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 523,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at