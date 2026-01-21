Erste Schätzungen: Warner Music Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Warner Music Group wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Warner Music Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,365 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,450 USD je Aktie gewesen.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,67 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,77 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD im Vergleich zu 0,690 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 7,00 Milliarden USD, gegenüber 6,71 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

