Warom Technolog a Aktie
WKN DE: A40RUB / ISIN: CNE100002X67
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Warom Technology A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Warom Technology A wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,343 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Warom Technology A 0,310 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Warom Technology A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 844,2 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Warom Technology A 675,4 Millionen CNY umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,10 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,47 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,20 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Warom Technology Incorporated Company Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Warom Technology A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.08.26
|Ausblick: Warom Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Warom Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Warom Technology Incorporated Company Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.