Warrior Met Coal LLC Registered Shs Aktie

Warrior Met Coal LLC Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DN7L / ISIN: US93627C1018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Warrior Met Coal LLC Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Warrior Met Coal LLC Registered wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,503 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Warrior Met Coal LLC Registered 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 384,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 29,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,01 USD im Vergleich zu 4,79 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,53 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Warrior Met Coal LLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Warrior Met Coal LLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Warrior Met Coal LLC Registered Shs 78,00 -0,64% Warrior Met Coal LLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX stabil -- Wall Street eröffnet kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ohne klare Richtung. Der deutsche Leitindex gibt leicht nach. Die US-Börsen tendieren zunächst seitwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen