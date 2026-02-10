Erste Schätzungen: Warrior Met Coal LLC Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Warrior Met Coal LLC Registered wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,503 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Warrior Met Coal LLC Registered 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 384,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 29,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,01 USD im Vergleich zu 4,79 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,53 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

