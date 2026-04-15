Warrior Met Coal LLC Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DN7L / ISIN: US93627C1018
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Warrior Met Coal LLC Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Warrior Met Coal LLC Registered lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet.
Warrior Met Coal LLC Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 476,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,86 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,08 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,12 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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