Erste Schätzungen: Warrior Met Coal LLC Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Warrior Met Coal LLC Registered gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,39 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1163,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Warrior Met Coal LLC Registered nach den Prognosen von 6 Analysten 487,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 62,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 298,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,95 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,08 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,99 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,31 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at