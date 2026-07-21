Warrior Met Coal LLC Registered Shs Aktie

Warrior Met Coal LLC Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DN7L / ISIN: US93627C1018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Warrior Met Coal LLC Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Warrior Met Coal LLC Registered gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,39 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1163,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Warrior Met Coal LLC Registered nach den Prognosen von 6 Analysten 487,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 62,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 298,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,95 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,08 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,99 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,31 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Warrior Met Coal LLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Warrior Met Coal LLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Warrior Met Coal LLC Registered Shs 70,02 1,48% Warrior Met Coal LLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegt sich nach oben. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen legen zu. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag überwiegend nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen