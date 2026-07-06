Wärtsilä Aktie

Wärtsilä für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881050 / ISIN: FI0009003727

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Wärtsilä legt Quartalsergebnis vor

Wärtsilä wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,283 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Wärtsilä noch 0,230 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Wärtsilä in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,64 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,72 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,06 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,59 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,91 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wärtsilä Oyj (Abp B) (Wartsila)

mehr Nachrichten

Analysen zu Wärtsilä Oyj (Abp B) (Wartsila)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wärtsilä Oyj (Abp B) (Wartsila) 32,59 -0,09% Wärtsilä Oyj (Abp B) (Wartsila)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor ruhigem Handelsstart -- DAX dürfte auf Richtungssuche gehen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt hat durchwachsene Vorgaben zu verdauen. Beim DAX zeichnet sich ein wenig veränderter Start ab. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen