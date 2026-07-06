Erste Schätzungen: Wärtsilä legt Quartalsergebnis vor

Wärtsilä wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,283 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Wärtsilä noch 0,230 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Wärtsilä in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,64 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,72 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,06 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,59 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,91 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at