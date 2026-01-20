Erste Schätzungen: Wärtsilä stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wärtsilä stellt voraussichtlich am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,307 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,270 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,05 Milliarden EUR – ein Plus von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wärtsilä 1,85 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,03 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,850 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 6,96 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 6,45 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at