Erste Schätzungen: Wärtsilä stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wärtsilä präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,248 EUR gegenüber 0,210 EUR im Vorjahresquartal.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,61 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 3,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,56 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 EUR im Vergleich zu 1,06 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 6,97 Milliarden EUR, gegenüber 6,91 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at