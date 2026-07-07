Erste Schätzungen: Waste Connections legt Quartalsergebnis vor

Waste Connections wird voraussichtlich am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,88 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Waste Connections ein EPS von 1,55 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Waste Connections in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 3,49 Milliarden CAD im Vergleich zu 3,33 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,58 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 5,83 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,76 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,23 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at