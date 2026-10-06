Waste Connections Aktie
WKN DE: A2AKQ7 / ISIN: CA94106B1013
|
06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Waste Connections mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Waste Connections stellt voraussichtlich am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 23 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,13 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Waste Connections noch 1,53 CAD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Waste Connections 20 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,66 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Waste Connections 3,39 Milliarden CAD umsetzen können.
Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,94 CAD, gegenüber 5,83 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 14,10 Milliarden CAD im Vergleich zu 13,23 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waste Connections
|
06:21
|Erste Schätzungen: Waste Connections mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Waste Connections öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Waste Connections legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Waste Connections veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Waste Connections präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Waste Connections
Aktien in diesem Artikel
|Waste Connections
|137,40
|0,00%