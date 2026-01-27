Waste Connections Aktie
WKN DE: A2AKQ7 / ISIN: CA94106B1013
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Waste Connections zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Waste Connections wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,77 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Waste Connections -1,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Waste Connections in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 3,28 Milliarden CAD im Vergleich zu 3,16 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,13 CAD, gegenüber 3,27 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 13,09 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 12,22 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waste Connections
|
06:21
|Erste Schätzungen: Waste Connections zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Waste Connections gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Waste Connections mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Waste Connections
Aktien in diesem Artikel
|Waste Connections
|143,65
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.