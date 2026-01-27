Erste Schätzungen: Waste Connections zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Waste Connections wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,77 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Waste Connections -1,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Waste Connections in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 3,28 Milliarden CAD im Vergleich zu 3,16 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,13 CAD, gegenüber 3,27 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 13,09 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 12,22 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at