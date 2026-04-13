Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Waste Management legt Quartalsergebnis vor
Waste Management wird sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,76 USD aus. Im letzten Jahr hatte Waste Management einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie eingefahren.
21 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,02 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Waste Management für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,29 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,70 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 26,49 Milliarden USD, gegenüber 25,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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