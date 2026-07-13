Erste Schätzungen: Waste Management verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Waste Management stellt voraussichtlich am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 22 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,70 Milliarden USD – ein Plus von 4,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Waste Management 6,43 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,16 USD, gegenüber 6,70 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 26,53 Milliarden USD im Vergleich zu 25,20 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at