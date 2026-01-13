Erste Schätzungen: Waste Management zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Waste Management lädt voraussichtlich am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Waste Management 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,39 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Waste Management 5,89 Milliarden USD umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,51 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 6,81 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 25,28 Milliarden USD, gegenüber 22,06 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at