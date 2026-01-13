Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Waste Management zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Waste Management lädt voraussichtlich am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Waste Management 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,39 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Waste Management 5,89 Milliarden USD umsetzen können.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,51 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 6,81 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 25,28 Milliarden USD, gegenüber 22,06 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waste Management Inc.
Analysen zu Waste Management Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Waste Management Inc.
|187,16
|-1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.