Erste Schätzungen: Waters gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Waters veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Waters noch ein Gewinn pro Aktie von 2,47 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,62 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 110,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Waters einen Umsatz von 771,3 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,52 USD je Aktie, gegenüber 10,76 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 6,44 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at