Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|
20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Waters gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Waters veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Waters noch ein Gewinn pro Aktie von 2,47 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,62 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 110,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Waters einen Umsatz von 771,3 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,52 USD je Aktie, gegenüber 10,76 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 6,44 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waters Corp.
Analysen zu Waters Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Waters Corp.
|322,00
|-2,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.