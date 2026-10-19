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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Waters stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Waters lässt sich voraussichtlich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Waters die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,00 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 60,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,50 USD je Aktie erzielt worden waren.

17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,75 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 119,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 799,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,58 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 10,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,46 Milliarden USD, gegenüber 3,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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