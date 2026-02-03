Watsc b Aktie

WKN: 857475 / ISIN: US9426221019

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Watsco B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Watsco B präsentiert in der voraussichtlich am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Watsco B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,39 USD je Aktie gewesen.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,62 Milliarden USD gegenüber 1,75 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,82 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,32 USD, gegenüber 13,30 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 7,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 7,62 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

