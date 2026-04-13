Watsc b Aktie
WKN: 857475 / ISIN: US9426221019
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Watsco B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Watsco B präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,49 Milliarden USD gegenüber 1,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,87 Prozent.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,52 USD je Aktie, gegenüber 12,25 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 7,36 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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