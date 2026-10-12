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WKN: 857475 / ISIN: US9426221019

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Watsco B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Watsco B wird sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,12 USD gegenüber 3,98 USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,20 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 12,25 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,56 Milliarden USD, gegenüber 7,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

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