WKN: 885676 / ISIN: US9426222009

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Watsco legt Quartalsergebnis vor

Watsco wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,88 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,39 USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,62 Milliarden USD gegenüber 1,75 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,82 Prozent.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,32 USD im Vergleich zu 13,30 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 7,27 Milliarden USD, gegenüber 7,62 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Watsco Inc.

Analysen zu Watsco Inc.

