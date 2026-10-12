Watsco Aktie
WKN: 885676 / ISIN: US9426222009
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Watsco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Watsco äußert sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,12 USD je Aktie gegenüber 3,98 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Watsco soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,20 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,04 USD, gegenüber 12,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 7,56 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,24 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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