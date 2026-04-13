Erste Schätzungen: Watsco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Watsco veröffentlicht voraussichtlich am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,87 Prozent auf 1,49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,52 USD, wohingegen im Vorjahr noch 12,25 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,36 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,24 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at