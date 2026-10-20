Watts Water Technologies Aktie

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WKN: 876388 / ISIN: US9427491025

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Watts Water Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Watts Water Technologies öffnet voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,14 USD je Aktie gegenüber 2,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 13,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 692,6 Millionen USD gegenüber 611,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,86 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,83 Milliarden USD, gegenüber 2,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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