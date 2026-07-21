Erste Schätzungen: Watts Water Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Watts Water Technologies wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Watts Water Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,33 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,01 USD je Aktie gewesen.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 643,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Watts Water Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 725,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,06 USD im Vergleich zu 10,17 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 2,74 Milliarden USD, gegenüber 2,44 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at