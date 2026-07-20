Erste Schätzungen: Wayfair A legt Quartalsergebnis vor

Wayfair A veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,887 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wayfair A ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

28 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,46 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,450 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,16 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,46 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at